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Parte la festa per i 100 anni del Napoli, lo spettacolo dei fuochi sul lungomare

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Nella serata di ieri, 31 luglio, si sono svolti i festeggiamenti sul lungomare di Napoli per la ricorrenza dei 100 dalla fondazione della squadra. Si è tenuto un grande spettacolo con fuochi d’artificio. (immagini di Cesare Abbate)

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