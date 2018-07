Parte la nuova stagione della Splatoon 2 European Championship

Splatoon 2 è uno sparatutto in terza persona disponibile su Nintendo Switch in cui i protagonisti sono gli Inkling, dei ‘calamari umanoidi‘: lo scopo del gioco è quello di ricoprire più porzioni di mappa possibile con l’inchiostro della propria squadra prima che scada il tempo. Il titolo è stato lanciato nel 2017 e attualmente vanta oltre 6 milioni di copie vendute in tutto il globo.

Tutto pronto per la Splatoon 2 European Championship: nei prossimi mesi i più grandi team europei si sfideranno in competizioni a livello regionale per diventare campioni del loro territorio. Ottenuto il titolo regionale i player si qualificheranno per la finale che si svolgerà durante la primavera del 2019 e che decreterà il campione europeo. I 12 territori che parteciperanno sono: Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Regno Unito e Irlanda, Olanda, Belgio, Italia, Russia, Austria, Svizzera e i paesi nordici, tra cui Finlandia, Norvegia, Danimarca e Svezia.

Splatoon 2 è stato protagonista recentemente all’E3 di Los Angeles, dove i giapponesi dei GG BoyZ si sono aggiudicato la medaglia d’oro. Secondo posto per i campioni europei BackSquids, che si sono classificati secondi nello Splatoon 2 World Championship. Ora ci si interroga su quale squadra riuscirà a prendere il loro posto… I più quotati sono i francesi di El Firmament, sconfitti lo scorso marzo proprio da BackSquids e sicuramente in cerca di una rivincita.

Chi sarà il prossimo campione di Slatoon 2?

HF4 | 02-07-2018 08:00