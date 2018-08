Partenza Sturaro: "Decisivo Cristiano Ronaldo"

L'agente del centrocampista della Juventus Stefano Sturaro, Carlo Volpi, ha parlato della situazione del suo assistito, ormai in procinto di vestire la maglia dello Sporting.

"Stefano va a Lisbona stamattina. La trattativa con il Watford era vera, così come quelle con le altre inglesi. Prestito secco".

Decisivo Ronaldo: "Sicuramente le parole di Ronaldo sullo Sporting e il calcio portoghese sono state determinanti. Dopo quasi quattro anni di Juventus, aveva bisogno di crescere ulteriormente come calciatore. E giocare, per un calciatore con il ruolo di Stefano, significa tutto. La confidenza con il campo ti permette di essere sicuro di te stesso. L’estero era una scelta di crescita anche come uomo, poteva essere l’Inghilterra, la Spagna o il Portogallo. Ha scelto lo Sporting".

SPORTAL.IT | 10-08-2018 11:10