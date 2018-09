Partita pazza a Crotone, Budimir riacchiappa il Brescia

Crotone-Brescia 2-2 apre il turno di serie B nella maniera più pazza e rocambolesca possibile, con una girandola di emozioni allo stadio Scida e alla fine le due squadre che devono accontentarsi di un punto a testa dopo aver provato entrambe a vincere e soprattutto aver sciupato svariate occasioni per conquistare l'intera posta in palio.

Le cose si mettono subito male per i pitagorici, costretti a giocare in dieci dal 9' minuto dopo l'espulsione di Golemic e soprattutto il rigore realizzato da Donnarumma. E al riposo si va con il Brescia in vantaggio e un Crotone che comunque ha qualcosa da recriminare, con Alfonso grandissimo protagonista.

Il pari arriva nella ripresa al minuto 56, grazie a Budimir che incorna in rete un pallone crossato da Firenze. I padroni di casa ci credono, ma proprio a quel punto subiscono un'altra doccia fredda: Faraoni sbaglia tutto, Tonali ne approfitta e regala a Dall'Oglio la palla del 2-1. Ma non è ancora finita: al sesto e ultimo minuto di recupero Alfonso atterra in area Budimir e provoca un altro rigore. Lo stesso attaccante fa 2-2 e regala al Crotone un punto che a un certo punto appariva insperato ma che certo non è demeritato.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 23:20