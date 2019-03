Partite di serie A in Cina: tifosi in rivolta

Lo sbarco trionfale del presidente della Cina Xi Jinping a Roma potrebbe avere ripercussioni importanti anche nel mondo del calcio. Secondo indiscrezioni riportate dall’Ansa, una partita di una giornata diSerie Apotrebbe essere disputata sul suolo cinese nei prossimi anni.

E’ questo l’oggetto dell’accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con China Media Group, principale gruppo media cinese, e di cui si discuterà domenica nel corso di un incontro a margine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, a cui saranno presenti rappresentanti di Pechino, i presidenti di Figc e Lega di A, Gravina e Micciché e l’ad della Lega di A De Siervo.

Nello spirito dell’accordo il calcio è visto come strumento di dialogo permanente tra Cina e Italia, sottolineano fonti qualificate. L’obiettivo del governo cinese è ottenere i Mondiali del 2026 o del 2030 e la partnership con una nazione calcisticamente importante come l’Italia è vista da Pechino come un fattore chiave in quest’ottica. L’intesa prevederebbe anche l’inserimento nei centri territoriali federali della Figc di giovani promesse cinesi che vengono a formarsi in Italia a 360 gradi, non solo a livello calcistico ma anche didattico, con l’inserimento nel professionismo di formazione. Inoltre è prevista la condivisione dell’esperienza all’avanguardia italiana nello sviluppo del sistema Var.

A confermare la notizia anche il Financial Times: la partita di serie A dovrebbe essere giocata nei prossimi tre anni e con un budget adeguato.

In rete l’indiscrezione ha scatenato subito il pandemonio: molti tifosi hanno espresso il loro dissenso. “Serie A in Cina? Schiaffo a milioni di tifosi”. “Ma la partita di serie A che si disputerà in Cina verrà resa nota prima o dopo la campagna abbonamenti?”. “Impazzisco, ma che c… fate”.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 12:55