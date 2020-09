Pascolo: "Possiamo fare meglio"

Terza e ultima partita casalinga alla BLM Group Arena per la Dolomiti Energia Trentino in Eurosport Supercoppa 2020: la terza avversaria a mettere piede sul parquet di via Fersina sarà l’Allianz Pallacanestro Trieste nel quinto turno di Supercoppa, girone C. Svanita, di fatto, la possibilità di giocarsi il primo posto nel raggruppamento che significherebbe accedere alle Final Four di Bologna, il primo obiettivo per i bianconeri di fronte al pubblico amico sarà di riprendere il percorso di crescita offuscato due giorni fa dalla netta sconfitta di Treviso.

“Rispetto alla partita del PalaVerde persa contro Treviso, ma anche rispetto alle tre precedenti, possiamo fare meglio in tantissimi aspetti del gioco e della prestazione complessiva della squadra – ha osservato Davide Pascolo -: dobbiamo provare ad essere più compatti in difesa e a gestire meglio il ritmo partita, leggendo i momenti per capire quando accelerare i tempi e quando invece giocare in maniera più ragionata. Questi sono due aspetti fra i tanti che dobbiamo migliorare, ma stiamo lavorando bene insieme, imparando a conoscerci, e ci stiamo divertendo nel farlo. A Treviso è arrivato un passo falso, ora l’imperativo è reagire immediatamente e mettere in campo una performance differente. Dal punto di vista del mio rendimento, sto cercando in queste prime uscite stagionali di essere sempre più concreto e più di aiuto alla squadra, a partire dalle piccole cose: tutti siamo chiamati a essere al servizio del team e a fare un passo in più, quindi continuerò ad allenarmi duro per farlo”.

