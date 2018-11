Pashutin: "Trieste va rallentata"

Vigilia di campionato per la Red October Cantù allenata da coach Evgeny Pashutin, impegnata domenica 25 novembre al PalaRubini Allianz Dome di Trieste per il “lunch” match dell’ottava giornata di LBA. Biancoblù in campo alle ore 12:00 contro l’Alma, formazione guidata da coach Eugenio Dalmasson, sulla panchina alabardata dal 2010. Queste le parole di Pashutin in sede di presentazione:

"«Trieste è una squadra molto pericolosa – spiega il tecnico russo – forte sul perimetro con Cavaliero, Fernandez, Strautins, Wright e Sanders. Tutti hanno un gran bel tiro, con percentuali anche oltre il 40% dall’arco. Loro sono una squadra prima di tutto costruita per giocare il pick and roll, con “big men” come Peric, Mosley e Knox, giocatori di basket atletici e bravi a rollare. Dobbiamo fermare questo sistema, contestando i loro tiri, lottando a rimbalzo e combattendo negli uno contro uno".

"Controlliamo i rimbalzi e giochiamo in maniera intelligente, senza concedere tiri aperti agli avversari e senza farli correre. Controlliamo il ritmo della gara. In attacco dobbiamo condividere più la palla, ruotando con Jefferson e Udanoh per utilizzare maggiore fisicità nelle azioni offensive. Dobbiamo giocare in maniera intelligente, so che per noi non sarà una partita facile in questo momento ma i ragazzi sono concentrati. Andremo lì per fare il nostro massimo per vincere la partita" ha concluso il capo allenatore della Red October Cantù.

Per la trasferta di Trieste, la formazione canturina dovrà fare a meno di Tony Mitchell. Colpito da un lutto domenica scorsa, la sera prima della sfida casalinga contro la VL Pesaro, l’ala statunitense resterà ancora qualche giorno negli USA per stare vicino alla propria famiglia. Cantù, dunque, non potrà contare su un giocatore importante che nelle prime sette giornate di campionato ha prodotto 17 punti, 5.3 rimbalzi e 4.3 assist di media in circa 32’ di impiego a partita. Intanto, Salvatore Parrillo sta recuperando sempre più velocemente dall’infortunio alla caviglia sinistra che lo ha costretto a saltare le ultime quattro partite. Il rientro a pieno regime del vice capitano biancoblù è previsto dopo la sosta per le nazionali, nella settimana che precederà l’attesissimo derby con l’Olimpia Milano, in programma a Desio il prossimo 9 dicembre.

SPORTAL.IT | 24-11-2018 11:20