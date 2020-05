Pasini: "Sarebbe un sogno lavorare con Simoncelli"

Mattia Pasini in un'intervista a Corriere dello Sport ha parlato dopo il ritorno in pista a Misano: "Era molto sporca, ma credo che sia molto più veloce di prima, è stato bello, mi ha dato gusto tornare in moto. Hanno modificato anche qualche cordolo. Tutto è cambiato in meglio. Hanno fatto un ottimo lavoro secondo me", ha detto il centauro, che sta cercando un team per continuare a correre in Moto2.

"Le novità per adesso poche, vediamo come si evolverà la situazione quando ripartiranno le corse e se c’è qualche opportunità per cui valga la pena tornare in sella".

C'è chi lo accosta al team Sic58: "Appena riprenderà tutto vedremo. Se Paolo (Simoncelli, ndr) decidesse di entrare in Moto2, fare una stagione con Paolo sarebbe un sogno, oltre che un’opportunità molto grande per lottare per il titolo. Sarebbe il posto giusto per farlo".

SPORTAL.IT | 19-05-2020 21:56