Pasquale Marino non dimentica Salerno

Campionati di A e B fermi, ma non per tutti. Spezia e Benevento scenderanno infatti in campo domenica per recuperare la partita non giocata il 30 ottobre a causa dell’ondata di maltempo colpì la Liguria.

Di fronte saranno due squadre non soddisfatte del rendimento della prima parte di stagione, in particolare il Benevento partito con l’obiettivo di tornare subito in Serie A.

In casa Spezia, invece, è ancora tanta la rabbia per la sconfitta sul campo della Salernitana, come confermato dalle parole del tecnico Pasquale Marino in conferenza stampa: “Siamo ancora arrabbiati per la partita di Salerno, non siamo mai stati in difficoltà, ma nel calcio non sempre vince chi fa meglio, quindi dobbiamo pensare a ripartire, fornendo una grande prestazione e mettendo in campo più attenzione per provare a vincere".

Le difficoltà incontrate dalla squadra di Bucchi non illudono Marino: "Servirà massima ferocia agonistica per avere la meglio su un Benevento attrezzato per fare il salto di categoria e che sarà agguerrito nonostante le assenze. Formazione? Non vogliamo dare vantaggi a un avversario così forte, ma abbiamo recuperato tutti a parte Gudjohnsen, Bartolomei e Mastinu. Sono fiducioso perché vedo la squadra che migliora di settimana in settimana anche sul piano della condizione fisica".

Deludente finora l'apporto fornito da Andrej Galabinov, uno degli acquisti di riferimento dell'ultimo mercato: "Anche se nella ripresa ha fatto un po' meglio, il primo a non esser contento della prova offerta contro la Salernitana è lui, ma abbiamo fiducia in Andrej, che è un calciatore di importante e dimostrerà ancora una volta di essere determinante”.

