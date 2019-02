Pasquale Padalino cerca la svolta

Il campionato di Serie B non conosce pause e allora dopo il turno infrasettimanale si torna già in campo venerdì per l’anticipo della 27a giornata.

Venerdì alle 21 allo “Zaccheria” il Foggia sfiderà il Cosenza, neopromossa rivelazione del campionato.

Pasquale Padalino rende merito alla squadra per il pareggio di Ascoli e non fa drammi per la posizione di classifica preoccupante: “I risultati ottenuti non ci hanno fatto perdere posizioni in classifica, ci sono squadre più blasonate che nelle ultime cinque gare hanno fatto un solo punto, noi dobbiamo solo osare di più per cercare di vincere le prossime partite. Dopo un mese di pareggi siamo a tre punti dalla zona salvezza,

"Il Cosenza – ha aggiunto l'ex difensore della Fiorentina – è una sorpresa del campionato e se non avesse sofferto all’inizio sarebbe in zona playoff. Avremo pochi spazi, servirà la pazienza per trovare il varco giusto perché dobbiamo assolutamente vincere: per noi può essere la gara della svolta".



