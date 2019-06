Pasqualin: Ecco dove mi ha deluso Ronaldo e quale è gap di Sarri

Il primo anno di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato vivisezionato sotto ogni aspetto: numeri, gol, effetto in Borsa, ricadute sul marketing e così via ma la stagione del portoghese è stata esattemente come ci si aspettava (Champions fallita a parte?). Per Claudio Pasqualin no. Il procuratore di tanti big (da Del Piero a Gattuso) si confessa al portale “Contrasti” e tra aneddoti inediti sui contratti di Pinturicchio e di Lentini, di Bierhoff e di Nicola Berti, si sofferma su Cr7.

IL GAP – Quale dunque il punto debole di Ronaldo? Per Pasqualin si è comportato come meglio non si poteva ma in maniera troppo distaccata. Ovvero non ha partecipato socialmente all’evoluzione di niente. L’Italia ha visto un Fenomeno, certo, rigoroso come era sempre stato descritto, dalla vita privata ai contatti con l’esterno ma per l’agente di calciatori questo ha finito col creare una barriera: “Tutti rapporti fissati in maniera rigida e programmata. Non credo che sotto il profilo dell’insegnamento abbia contribuito allo sviluppo del calcio italiano”.

STILE SARRI – Pasqualin parla anche di Sarri e nel ricordare lo stile Juve esprime qualche dubbio, perchè il tecnico del Chelsea oggettivamente non risponde a quelle caratteristiche che sono sempre state nel dna del club bianconero ma ritiene comunque che il feeling possa nascere: “Anche perché Sarri dovrà allenare, non stare dietro alla scrivania. Dovrà allenare e soprattutto vincere, prima ancora che far giocare bene la squadra, perché sappiamo tutti il dogma juventino: vincere non è importante è l’unica cosa che conta”.

