Passetti: "Possiamo uscirne tutti insieme"

Il Cagliari sta attraversando un momento difficile e si trova ad appena tre punti dalla zona retrocessione.

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, non si è nascosto: “E’ chiaro che il momento è difficile, è inutile nascondersi dietro un dito. E’ arrivata un’altra sconfitta. Nelle ultime due trasferte il risultato è stato lo stesso”.

“Noi siamo consapevoli del fatto che, seppure il momento è molto complicato, c’è da lavorare e c’è onorare ancora di più la maglia e rispettare i nostri tifosi. Questo gruppo ne può uscire. Il nostro modo di lavorare è quello di mercare soluzioni e non colpevoli” ha continuato il direttore generale.

I tifosi hanno già individuato in Maran il ‘colpevole’ della crisi ma Passetti si schiera con il tecnico: “L’allenatore non è in discussione, la proprietà l’ha già ribadito diverse volte. Tutta la società sta lavorando per preparare al meglio la partita col Parma e questo è il nostro unico obiettivo: tutti assieme ne veniamo fuori”.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 14:00