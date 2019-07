Passetti scalda i tifosi sul mercato

Ai microfoni di Videolina, Mario Passetti ha parlato del mercato del Cagliari: "L'obiettivo è trovare giocatori per migliorare, non tanto per fare. Chi arriva deve darci una mano a crescere mentalmente e qualitativamente, altrimenti non serve".

"Rog? I nomi ci sono, qualcuno arriverà presto ma la cosa importante è costruire una mentalità vincente. Dobbiamo avere una mentalità un po' pazza per cercare di vincere ogni partita e crescere".

Chiosa sulla cessione di Barella: "Credo che nelle dinamiche di mercato sono tre le parti che devono beneficiare dei vantaggi. Si è lavorato nel modo giusto perché questa telenovela si chiudese bene".

SPORTAL.IT | 21-07-2019 09:10