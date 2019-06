Passi avanti tra Batistuta e la Fiorentina

Continuano le trattative per portare Gabriel Omar Batistuta nell'organigramma della nuova Fiorentina di Rocco Commisso, con il Re Leone che nella giornata di lunedì ha incontrato i nuovi vertici societari.

L'ex capitano viola si è recato al Franchi nel corso della giornata di lunedì, intrattenendosi con Joe Barone, il più stretto collaboratore del nuovo presidente gigliato.

L'incontro tra i due è durato un'oretta, nel corso della quale i due di fatto si sono conosciuti (mai si erano incontrati prima) esprimendo reciproco interesse a proseguire la trattativa. Per il momento però non si è parlato né del possibile incarico da affidare a Batistuta né del suo eventuale compenso. Un esito interlocutorio, dunque, in attesa di capire se davvero il Re Leone potrà tornare a vestirsi di viola.

SPORTAL.IT | 17-06-2019 20:33