Pastore ha ben chiaro il suo futuro

In una lunga intervista rilasciata a Mundod.lavoz.com, Javier Pastore ha fatto un bilancio del primo anno alla Roma: "E' stato un po' strano: sono venuto per giocare e diventare indispensabile per la squadra. Non ho avuto tanta continuità, ma niente di così negativo".

Sul futuro: "Ho un contratto per altri tre o quattro anni. Non vedo alcuna ragione per andarmene. Visto com'è andato lo scorso anno, mi piacerebbe davvero fare una stagione importante qui. Voglio che mi conoscano per come gioco e per quello che posso fare".

Si era parlato di un possibile ritorno in Argentina: "Ci sono state molte chiacchiere, ma non so se c'era l'intenzione reale di comprarmi, con me non ha parlato nessuno".

SPORTAL.IT | 15-06-2019 12:24