Pastore verso il forfait

La Roma prepara la trasferta di Madrid dove, a meno di clamorose sorprese, non prenderà parte Javier Pastore.

Il centrocampista argentino non si è ancora allenato in gruppo a causa di un fastidio al polpaccio destro e una sua convocazione per la partita di domani sera sembra impensabile.

Di Francesco si affiderà all’esperienza di De Rossi e N’Zonzi a centrocampo insieme a Pellegrini che agirà più da trequartista. Confermati Under e Dzeko dopo il pareggio contro il Chievo, mentre El Shaarawy dovrebbe riposare: ballottaggio Perotti-Kluivert, con l’argentino leggermente favorito sul giovane talento ex Ajax.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 12:05