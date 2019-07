Patricio Prato si ritira: il saluto di Imola

L'ex cestista di Fortitudo Bologna, Avellino, Rieti, Cantù, Patricio Prato si è ritirato. La sua ultima squadra, la Naturelle Imola Basket, l'ha salutato così.

"Le Naturelle Imola Basket saluta con affetto e ringrazia di cuore Patricio Prato, che ha preso la decisione di chiudere la sua lunghissima carriera da giocatore di pallacanestro, all'età di 39 anni (40 il prossimo 24 novembre). Dopo ben 7 anni in maglia Andrea Costa, "Pat" è uno dei giocatori più rappresentativi della nostra amata società: sarà difficilissimo tornare al PalaRuggi ed accettare di non vedere più la maglia numero 12 infilare triple e scaldare i tifosi con la sua inconfondibile verve sudamericana. Un imolese acquisito, che ha contribuito con il suo talento e la sua voglia di vincere a tutti questi anni di grande basket in città. Imola rimarrà per sempre grata a Patricio Prato per ciò che ha fatto con questi colori cuciti sul petto. Ora non resta che augurargli il meglio per il futuro, che trascorrerà al fianco della sua meravigliosa famiglia. Non vediamo l'ora di riabbracciarlo al Ruggi, in veste di tifoso numero uno! Gracias Capitan, no tenemos palabras para describirte…".

SPORTAL.IT | 15-07-2019 15:02