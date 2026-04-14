Patrick Kluivert, l'olandese che ingannò mezza Europa e il Milan di Fabio Capello: storia di un flop

A mezzogiorno del 4 luglio 1997, Patrick Kluivert viene presentato ufficialmente alla stampa. Non parla ancora l’italiano, ma entra subito nel cuore dei tifosi del Milan. Nella stagione precedente, complice anche un fastidio al ginocchio, aveva inciso poco all’Ajax, ma nei primi due anni coi Lancieri aveva attirato su di sé i riflettori di mezza Europa calcistica.
Il feeling con il Milan e l’Italia, però, non arriverà mai. Un problema dietro l’altro, pochissimi gol e prestazioni che ben presto fanno nascere più di un mugugno tra i tifosi.
Dopo la pubblicità, nel video trovate tutta la (breve) storia di Patrick Kluivert al Milan, arrivato per spaccare il mondo e finito per essere uno dei più grandi flop rossoneri.