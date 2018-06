Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza. L'ex centrocampista francese, con un passato in Italia con le maglie di Milan, Juventus e Inter, lascia la panchina del New York City, club della Major League Soccer, per allenare in Ligue 1.

Vieira che prenderà il posto di Lucien Favre e cercherà di convincere Mario Balotelli a restare, dovrebbe avere firmato un contratto triennale.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 18:20