Patrick Vieira sicuro: "Resterò a New York"

Patrick Vieira ha voluto fermare sul nascere le voci che lo vedevano molto vicino alla panchina del Nizza e ha ribadito la sua volontà di rimanere sulla panchina dei New York City.

A Goal.com, l’ex centrocampista francese ha dichiarato: “Sono informazioni sbagliate. Sto qui, come sempre, e sono contento. Non voglio distrazioni: tutte le mie energie sono per il club”.

Prima dell’ufficialità di Emery sulla panchina dell’Arsenal. anche l’ex Inter e Juventus era stato dato vicino alla guida dei Gunners.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 23:45