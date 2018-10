Patrik Schick rinasce nel derby

In Nations League è il momento di partite politicamente “delicate”. Dopo la vittoria per 2-0 della Serbia sul Montenegro, è stata la volta della Repubblica Ceca ottenere i primi tre punti nella competizione grazie al 2-1 nel “derby” contro la Slovacchia.

Protagonisti due giocatori del campionato italiano, perché dopo il gol del ceco Krmencik, avversario della Roma con il Viktoria Plzen in Champions League, il pareggio slovacco porta la firma in tap in di Marek Hamsik.

A risolvere la partita è il guizzo del romanista Patrik Schick, in gol al 73’, appena tre minuti dopo essere entrato in campo proprio al posto dello stesso Krmencik: per l'ex doriano è appena il quarto gol del 2018, dopo i due realizzati con la Roma contro Chievo e Spal e quello con la Nazionale nell'amichevole di marzo contro la Cina.

Di questo risultato fa comodo all’Ucraina di Andriy Shevchenko, cui ora basterà battere gli stessi cechi nella prossima partita per conquistare la promozione in Serie A.

Per Hamsik, quindi, è amaro il giorno comunque storico che lo ha visto salire a 22 gol in Nazionale, a -1 dal primatista di tutti i tempi Robert Vittek, giustiziere dell'Italia con una doppietta nella partita che costò agli Azzurri campioni del mondo una clamorosa eliminazione al primo turno al Mondiale 2010.



