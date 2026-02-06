Pattinaggio di figura: come funziona una gara, discipline, format e criteri di punteggio

A Milano-Cortina 2026 il palcoscenico è già scritto: la Milano Ice Skating Arena ospiterà le sessioni olimpiche di pattinaggio di figura, in un calendario che attraversa quasi tutto il periodo dei Giochi

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

C’è uno sport olimpico che riesce a mettere nello stesso fotogramma due cose che, di solito, non convivono: la matematica del punteggio e la sensazione che una storia stia accadendo davanti a te. Il pattinaggio di figura è questo: una disciplina codificata, con regole, livelli, griglie e deduzioni, ma anche con un linguaggio “di scena” che trasforma una gara in un racconto.

A Milano-Cortina 2026 il palcoscenico è già scritto: la Milano Ice Skating Arena ospiterà le sessioni olimpiche di pattinaggio di figura, in un calendario che attraversa quasi tutto il periodo dei Giochi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pattinaggio di figura: come funziona una gara

Il pattinaggio di figura è una disciplina invernale in cui gli atleti eseguono salti e sequenze di passi su pattini da ghiaccio, accompagnati da musica e da un programma coreografico. Il regolamento internazionale è stabilito dalla International Skating Union (ISU). Dal 2004 le competizioni si giudicano con il Sistema di Giudizio Internazionale (International Judging System, IJS):

Pannello tecnico: identifica e convalida gli elementi eseguiti (salti, trottole, passi) assegnando, dove previsto, livello e valore base; giuria dei giudici: attribuisce il GOE (da –5 a +5) e le componenti del programma; i punteggi massimo e minimo sono scartati e si fa la media dei restanti. Il punteggio tecnico è la somma dei valori base degli elementi realizzati più/meno il GOE. Ad esempio, un triplo Axel vale 8,00 punti di base; se eseguito con grande qualità può ricevere +5 GOE che aggiungono punti extra.

Componenti di programma: oltre agli elementi tecnici, i giudici valutano la qualità complessiva attraverso le componenti del programma. Ogni componente va da 0,25 a 10 punti; la media viene moltiplicata per un fattore che bilancia la parte tecnica. Deduzioni per cadute, errori di tempo o costumi irregolari vengono sottratte.

Punteggio finale: il totale di un segmento è la somma fra score tecnico e component score meno eventuali penalità. Nelle competizioni individuali e di coppia, il risultato finale deriva dalla somma di programma breve e libero; nella danza su ghiaccio conta la somma di rhythm dance e free dance.

Per garantire l’equità, nei punteggi dei giudici si eliminano il valore più alto e più basso e si fa la media dei restanti.

Pattinaggio di figura, discipline e format

Nelle Olimpiadi e nei Campionati mondiali i limiti di partecipazione sono stabiliti in base ai risultati dell’anno precedente. Ai Giochi di Milano-Cortina 2026 sono previsti 142 posti:29 uomini, 29 donne, 19 coppie, 23 danza, con possibilità di 5 quote aggiuntive. Le principali discipline sono:

Singolo maschile e femminile: gli atleti eseguono programma corto e programma libero. La routine include salti. L’Axel è il salto più antico, unico a partire in avanti e considerato “il più difficile”; un triplo Axel richiede (tre rotazioni e mezza) vale 8 punti di base, mentre il quadruplo Axel vale 12,5. Il quadruplo Axel è stato eseguito per la prima volta in gara da Ilia Malinin nel 2022.

Coppie artistiche: due pattinatori, uno di ciascun sesso, presentano elementi simili ai singoli ma con l’aggiunta di sollevamenti sopra la testa, salti lanciati, prese e trottole di coppia. Nei programmi (breve e libero) l’armonia, la sincronia e l’esecuzione dei sollevamenti sono essenziali.

due pattinatori, uno di ciascun sesso, presentano elementi simili ai singoli ma con l’aggiunta di sollevamenti sopra la testa, salti lanciati, prese e trottole di coppia. Nei programmi (breve e libero) l’armonia, la sincronia e l’esecuzione dei sollevamenti sono essenziali. Danza su ghiaccio: nasce dal ballo da sala e privilegia passi e sollevamenti che non oltrepassano la testa. È giudicata più per le capacità interpretative e la tecnica che per i grandi salti. L’ISU spiega che le coppie non eseguono lanci o sollevamenti sopra la testa e che il programma obbligatorio (rhythm dance) è ispirato a un ritmo predefinito, mentre il free dance è più libero.

nasce dal ballo da sala e privilegia passi e sollevamenti che non oltrepassano la testa. È giudicata più per le capacità interpretative e la tecnica che per i grandi salti. L’ISU spiega che le coppie non eseguono lanci o sollevamenti sopra la testa e che il programma obbligatorio (rhythm dance) è ispirato a un ritmo predefinito, mentre il free dance è più libero. Team event: presente ai Giochi dal 2014, combina tutti e quattro i segmenti (breve e libero singoli, coppie, danza) di dieci nazioni. Per ciascun segmento il primo riceve 10 punti, il secondo 9 e così via; dopo i brevi passano alle finali solo le prime cinque squadre.

Milano-Cortina 2026: programma, sede e atleti da seguire

Alla XXV edizione dei Giochi olimpici invernali il pattinaggio di figura ha in programma cinque eventi: singolo maschile, singolo femminile, coppie, danza su ghiaccio e gara a squadre. Il calendario provvisorio prevede:

6–7 febbraio Segmenti brevi del team event (uomini, donne, coppie, danza). I punteggi determinano le cinque nazioni che accedono al segmento libero

8 febbraio Segmenti liberi del team event. Conclusione della gara a squadre

9 febbraio Rhythm dance.

10 febbraio Programma breve maschile .La top-24 accede al libero

11 febbraio Free dance. Finale della danza

13 febbraio Libero maschile. Assegnazione del titolo olimpico

15–16 febbraio Coppie: breve e libero

17 febbraio Programma breve femminile. La top-24 passa al libero

19 febbraio Libero femminile. Conclusione del pattinaggio di figura

Il 21 febbraio si chiude il programma con il galà di esibizione.

Milano-Cortina 2026 pattinaggio di figura, favoriti e azzurri in gara

Confrontando i risultati recenti, emergono i principali candidati alle medaglie:

Singolo maschile: l’americano Ilia Malinin , soprannominato “quad god” per aver eseguito il primo quadruplo Axel, è campione mondiale in carica e fresco vincitore del titolo statunitense; rimane il grande favorito. Tra gli avversari: il giapponese Yuma Kagiyama , argento mondiale; il kazako Mikhail Shaidorov ; i giapponesi Shun Sato e Kaori Sakamoto (per le donne), e i francesi Kevin Aymoz e Adam Siao Him Fa (assente agli Europei ma possibile per i Giochi). L’Italia punta su Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Nikolaj Memola : Grassl ha chiuso quarto la finale del Grand Prix e si è avvicinato al podio europeo; Rizzo è tre volte medagliato continentale; Memola è stato argento europeo 2025. Ottenere un piazzamento nella top-10, come ai Mondiali 2025, sarebbe un successo.

Singolo femminile: la lotta potrebbe essere più aperta. La statunitense Alysa Liu, campionessa mondiale e vincitrice del Grand Prix Final, affronterà la concorrenza della giapponese Kaori Sakamoto, tre volte campionessa del mondo; della canadese Madeline Schizas; della belga Loena Hendrickx e della georgiana Anastasiia Gubanova, che puntano a salire sul podio europeo. L’Italia dovrebbe contare su Lara Naki Gutmann, tredicesima ai Mondiali 2025, e sulle giovani Ginevra Lavinia Negrello e Anna Pezzetta , in attesa delle selezioni federali.

campionessa mondiale e vincitrice del Grand Prix Final, affronterà la concorrenza della giapponese tre volte campionessa del mondo; della canadese della belga e della georgiana che puntano a salire sul podio europeo. L’Italia dovrebbe contare su tredicesima ai Mondiali 2025, e sulle giovani e , in attesa delle selezioni federali. Coppie artistiche: i campioni del mondo 2025 Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (Germania) e i giapponesi Riku Miura/Ryuichi Kihara (argento mondiale 2025 e vincitori del Grand Prix Final 2025) guidano il gruppo di testa. Alle loro spalle i georgiani Anastasiia Metelkina/Luka Berulava . L’Italia ha una chance concreta con Sara Conti/Niccolò Macii : bronzo mondiale 2025 e argento alla finale del Grand Prix 2025, si giocano il podio olimpico. Possibili outsider sono i canadesi Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps e la nuova coppia statunitense Alisa Efimova/Misha Mitrofanov, campioni nazionali USA.

(Germania) e i giapponesi (argento mondiale 2025 e vincitori del Grand Prix Final 2025) guidano il gruppo di testa. Alle loro spalle i georgiani . L’Italia ha una chance concreta con : bronzo mondiale 2025 e argento alla finale del Grand Prix 2025, si giocano il podio olimpico. Possibili outsider sono i canadesi e la nuova coppia statunitense campioni nazionali USA. Danza su ghiaccio: la coppia statunitense Madison Chock/Evan Bates è campione del mondo e dominatrice della stagione. Gli europei Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron (Francia) e Lilah Fear/Lewis Gibson (Gran Bretagna) hanno brillato in Grand Prix. Gli italiani Charlène Guignard/Marco Fabbri, già bronzo mondiale 2023 e più volte campioni d’Europa, cercano il colpo in casa: pur non essendosi qualificati alla finale del Grand Prix 2025, saranno spinti dal pubblico di Milano.

è campione del mondo e dominatrice della stagione. Gli europei (Francia) e (Gran Bretagna) hanno brillato in Grand Prix. Gli italiani già bronzo mondiale 2023 e più volte campioni d’Europa, cercano il colpo in casa: pur non essendosi qualificati alla finale del Grand Prix 2025, saranno spinti dal pubblico di Milano. Team event: Canada, Stati Uniti e Giappone sono tradizionalmente forti. L’Italia, con punteggi competitivi in coppie e danza, sogna una medaglia.