Il programma di avvicinamento a Milano Cortina 2026 contempla anche le emozioni e i risultati, ovviamente, che il pattinaggio di figura ci riserva: Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) hanno vinto in rimonta la gara delle coppie di artistico dell’NHK Trophy, quarta tappa dell’ISU Grand Prix, disputatasi a Osaka (Giappone), successo anche di Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab).
La meraviglia regalata da Conti/Macii
La coppia Conti/Macii occupava la seconda posizione dopo lo short program di venerdì, la cui classifica era tuttavia cortissima. Nel programma libero, la coppia italiana è riuscita a far meglio di tutti gli avversari, imponendosi con il punteggio di 208.58.
I cinesi Weinjing Sui/Cong Han, al comando dopo il segmento iniziale, sono retrocessi al terzo posto (203.79), mentre la piazza d’onore è stata appannaggio degli ungheresi Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko (207.28).
Per Conti/Macii, quella odierna è la seconda vittoria della carriera in una tappa dell’ISU Grand Prix che avvenuta sempre in Asia. Sono invece dieci i podi complessivi nel contesto del Grand Prix, otto nelle tappe canoniche e due nelle finali.
ma questo risultato ha un suo significato, in chiave olimpica da non sottovalutare: questo risultato ottimale consente alla coppia azzurra di guadagnare la certezza di qualificarsi alla Finale dell’edizione corrente, programmata sempre in Giappone, a Nagoya, dal 5 all’8 dicembre.
Manni/Röthlisberger vincono nella Denkoca-Staviski Cup
Nel fine settimana del 7-9 novembre, il Winter Sports Palace di Sofia (Bulgaria) è stato teatro della Denkova-Staviski Cup, competizione di pattinaggio di figura alla quale hanno partecipato svariati atleti italiani.
Il risultato di maggior spessore è rappresentato dal successo di Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab) nella competizione di danza. Il binomio azzurro ha marcato 181.39 punti, conseguendo l’affermazione davanti agli ucraini Zoe Larson/Andrii Kapran (174.57) e ai cinesi Junfei Ren/Jianing Xing (168.99).
Sempre nell’ambito della danza, doppio podio tricolore nel settore junior con Zoe Bianchi/Daniel Basile (Icelab) e Arianna Soldati/Nicholas Tagliabue (Icelab) al secondo e al terzo posto, dietro agli ucraini Iryna Pidgaina/Artem Koval.
Podio anche per Elena Agostinelli (Accademia del Ghiaccio), terza classificata nella competizione femminile, nella quale è stata preceduta dalla spagnola Ariadna Gupta Espada e dalla bulgara Alexandra Feigin.
Infine, Beatrice Soldati (Icelab) si è fregiata della piazza d’onore nella gara femminile junior, superata solo dall’estone Elina Goidina. Il podio è stato completato dalla bulgara Lia Lyubenova.
Per quanto concerne la Solo Dance, Aurora Colaone (Icelab) è salita sul podio della gara senior, classificandosi terza, alle spalle della britannica Alana Pang e della svedese Emma Kivioja. Nel settore junior, Giorgia Angeloni (Ghiaccio Mezzaluna) si è classificata seconda, preceduta dalla britannica Anna-Maria Kislitsyn.