Le coppie azzurre continuano a ottenere risultati importanti anche e soprattutto nela prospettiva dell'imminente appuntamento con le Olimpiadi Invernali

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Giornalista e content creator

Il programma di avvicinamento a Milano Cortina 2026 contempla anche le emozioni e i risultati, ovviamente, che il pattinaggio di figura ci riserva: Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) hanno vinto in rimonta la gara delle coppie di artistico dell’NHK Trophy, quarta tappa dell’ISU Grand Prix, disputatasi a Osaka (Giappone), successo anche di Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab).

La meraviglia regalata da Conti/Macii

La coppia Conti/Macii occupava la seconda posizione dopo lo short program di venerdì, la cui classifica era tuttavia cortissima. Nel programma libero, la coppia italiana è riuscita a far meglio di tutti gli avversari, imponendosi con il punteggio di 208.58.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I cinesi Weinjing Sui/Cong Han, al comando dopo il segmento iniziale, sono retrocessi al terzo posto (203.79), mentre la piazza d’onore è stata appannaggio degli ungheresi Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko (207.28).

Per Conti/Macii, quella odierna è la seconda vittoria della carriera in una tappa dell’ISU Grand Prix che avvenuta sempre in Asia. Sono invece dieci i podi complessivi nel contesto del Grand Prix, otto nelle tappe canoniche e due nelle finali.

ma questo risultato ha un suo significato, in chiave olimpica da non sottovalutare: questo risultato ottimale consente alla coppia azzurra di guadagnare la certezza di qualificarsi alla Finale dell’edizione corrente, programmata sempre in Giappone, a Nagoya, dal 5 all’8 dicembre.

Manni/Röthlisberger vincono nella Denkoca-Staviski Cup

Nel fine settimana del 7-9 novembre, il Winter Sports Palace di Sofia (Bulgaria) è stato teatro della Denkova-Staviski Cup, competizione di pattinaggio di figura alla quale hanno partecipato svariati atleti italiani.

Il risultato di maggior spessore è rappresentato dal successo di Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab) nella competizione di danza. Il binomio azzurro ha marcato 181.39 punti, conseguendo l’affermazione davanti agli ucraini Zoe Larson/Andrii Kapran (174.57) e ai cinesi Junfei Ren/Jianing Xing (168.99).

Sempre nell’ambito della danza, doppio podio tricolore nel settore junior con Zoe Bianchi/Daniel Basile (Icelab) e Arianna Soldati/Nicholas Tagliabue (Icelab) al secondo e al terzo posto, dietro agli ucraini Iryna Pidgaina/Artem Koval.

Podio anche per Elena Agostinelli (Accademia del Ghiaccio), terza classificata nella competizione femminile, nella quale è stata preceduta dalla spagnola Ariadna Gupta Espada e dalla bulgara Alexandra Feigin.

Infine, Beatrice Soldati (Icelab) si è fregiata della piazza d’onore nella gara femminile junior, superata solo dall’estone Elina Goidina. Il podio è stato completato dalla bulgara Lia Lyubenova.

Per quanto concerne la Solo Dance, Aurora Colaone (Icelab) è salita sul podio della gara senior, classificandosi terza, alle spalle della britannica Alana Pang e della svedese Emma Kivioja. Nel settore junior, Giorgia Angeloni (Ghiaccio Mezzaluna) si è classificata seconda, preceduta dalla britannica Anna-Maria Kislitsyn.