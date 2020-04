Pau Gasol sogna la quinta Olimpiade

Pau Gasol, Campione NBA con i LA Lakers, ha un sogno. Riuscire a partecipare alle prossime Olimpiadi, rinviate, causa Covid-19, al prossimo anno. Per il lungo spagnolo sarebbe la quinta Olimpiade della sua carriera.

“Dovrò tornare a giocare in modo da arrivare all’estate 2021 in forma per aiutare la nazionale. La prossima estate avrò 41 anni, quindi sarà una sfida non da poco, però sono una persona ambiziosa che ama le sfide”, le sue parole.riportate dalla Gazzetta dello Sport. Potrebbe giocare con il Barça per essere pronto per le Olimpiadi.

SPORTAL.IT | 17-04-2020 07:41