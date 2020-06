Pau Gasol svela il suo futuro

Durante la presentazione, online, del progetto Pau Gasol Virtual Academy di Santander, il due volte Campione NBA Pau Gasol ha parlato del suo futuro: "A ottobre/novembre vedremo in che condizioni sarò. Se il piede guarisce, farò un'altra stagione in NBA o in Europa".

Classe 1980, lo spagnolo ha un solo club europeo in testa, nel caso dovesse lasciare gli States: "Se dovessi tornare in Europa, il Barça sarebbe l'unico posto che avrebbe senso per me ma è solamente un'ipotesi".

SPORTAL.IT | 10-06-2020 08:01