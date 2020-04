Paul Pogba alla Juventus: nuovo indizio di mercato

Paul Pogba alla Juventus non è più un sogno dei tifosi bianconeri: si moltiplicano le voci sul ritorno del centrocampista francese a Torino. In un'intervista a Goal.com anche Bacary Sagna, ex compagno di Nazionale della stella del Manchester United, si è detto sicuro che Pogba preferirà la Juventus al Real Madrid, l'altro club accostato spesso al giocatore.

"Vedo più Pogba di nuovo alla Juventus, perché lì c’è Cristiano Ronaldo e perché la Juventus è il club in cui ha iniziato a brillare. Ama il club, lo conosce già. La Juve ha giocatori come Ramsey o Ronaldo, che non è più giovanissimo ma gioca come un ragazzino", sono le parole di Sagna.

Il francese ha un contratto in scadenza nel 2021, e il suo futuro resta incerto. Reduce da una stagione da dimenticare per via di molti infortuni, vuole andarsene dalla Premier ma i Red Devils non hanno intenzione di svenderlo.

"Sarebbe rischioso per lui andare a Madrid ora – ha aggiunto Sagna -, perché il Real non sta andando così bene e l’età media sta alzandosi. Ci sarebbero grandi aspettative su di lui. Nei prossimi 2-3 anni la Juventus ha più potenziale rispetto al Real".

A fare posto a Pogba potrebbe essere Miralem Pjanic, centrocampista cercato da diversi club europei: sul giocatore ci sarebbero Psg, Real Madrid, Barcellona e lo stesso Manchester United.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 16:31