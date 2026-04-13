Cercasi "Polpo disperatamente" – Che fine ha fatto Paul Pogba? Juventus e Manchester un lontano ricordo

Estate 2012, precisamente il 3 agosto: la Juventus si aggiudica a parametro zero un giovanottino di belle speranze del Manchester United, Paul Pogba. Tra i tifosi della Vecchia Signora serpeggia un po’ di scetticismo. Del resto, quello del francese è un nome praticamente sconosciuto in Italia. Ma il nativo di Lagny-Sur-Marne ci metterà pochissimo a diventare un beniamino dei tifosi bianconeri. Per lui 4 anni sotto la Mole, 34 gol e 39 assist in 178 partite e una stagione con indosso la 10.
Nell’estate 2016 il ritorno a Manchester, a “casa sua” come dirà in un’intervista che piacerà non poco ai suoi ex supporter. Qualche trofeo, soprattutto all’inizio, ma poi tanti infortuni, che condizioneranno anche la sua seconda parentesi in bianconero. E da lì, una sostanziale sparizione dai campi, anche per via di una lunga squalifica per doping.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Paul Pogba, il “Polpo” che fece innamorare i tifosi di mezzo mondo per poi sparire dai radar del calcio.