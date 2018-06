Paul Pogba consola Messi

La Francia si conferma tra le prime 8 del mondo dopo il rocambolesco ottavo di finale contro l’Argentina. Subito avanti, poi sotto quasi senza accorgersene, la squadra di Deschamps ha avuto la meglio alla distanza sfruttando il genio di Kylian Mbappé, decollato al momento giusto.

Chi è stato protagonista ad intermittenza è stato Paul Pogba, intervenuto solo nell’azione del momentaneo 2-2 di Pavard, ma più che soddisfatto a fine partita: "Il primo obiettivo era qualificarsi agli ottavi e ci siamo riusciti bene, ma per mostrare le nostre qualità abbiamo bisogno di spazi e oggi si è visto benissimo. Non abbiamo mollato dopo essere andati sotto. È stata la vittoria figlia del gruppo" le parole del centrocampista del Manchester United.

Pogba ha pure belle parole per Messi, il grande deluso della giornata, che potrebbe aver giocato l’ultima partita della propria carriera in un Mondiale: "È il miglior giocatore al mondo da piùdi dieci anni, è unico, per me sarà sempre un idolo, giocatori così fanno amare il calcio. Contro di lui ho perso una finale di Champions con la Juventus, ma sono contento di averlo battuto oggi. Potrebbe essere stato il suo ultimo Mondiale ma penso che continuerà a essere il migliore ancora per molti anni".

SPORTAL.IT | 30-06-2018 22:30