Paul Pogba, ecco la maxi offerta della Juventus

La Juventus è pronta all'assalto a Paul Pogba. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico "Times", i dirigenti di mercato del club bianconero sono pronti a mettere sul piatto un'offerta complessiva di quasi 134 milioni di euro per convincere il Manchester United.

Sul centrocampista francese c'è sempre forte il Real Madrid, ma i bianconeri, malgrado ora siano focalizzati sull'acquisto di De Ligt, non mollano e contano soprattutto sulla volontà del giocatore e sui rapporti con il suo agente Mino Raiola, che anche sabato ha ribadito l'intenzione del suo assistito di lasciare il club inglese.

Il campione del mondo potrebbe inoltre presentarsi con qualche giorno di ritardo in Australia per raggiungere i compagni per l'inizio della tournée estiva. "Tutti al Manchester United, dai dirigenti fino all'allenatore, conoscono quale sia il desiderio di Paul. Vuole andare via e noi stiamo lavorando per accontentarlo. Ha il desiderio di fare il prossimo step nella propria carriera. Se partirà con il resto della squadra per la tournée estiva? Non posso dire nulla, vivo giorno per giorno", sono le parole del procuratore italo olandese.

Dalla Spagna invece insistono che l'interesse della Juventus sia solo "un trucco di Raiola per far alzare il prezzo". Secondo la trasmissione 'El Chiringuito' i blancos sono pronti a sferrare l'assalto decisivo al giocatore con un'offerta di 80 milioni di euro più i cartellini di Toni Kroos e Gareth Bale.

Juventus o Real Madrid, la prossima settimana sarà decisiva.

SPORTAL.IT | 07-07-2019 11:04