Paul Pogba fa sognare la Juventus: l'annuncio

Prima la richiesta esplicita di essere ceduto. Poi, dopo il secco no opposto dal Manchester United, la minaccia di sciopero, con annessa mancata presentazione in ritiro. Infine, dichiarazioni pubbliche in cui far trapelare la propria volontà di cambiare aria.

Paul Pogba non vuole lasciare nulla di intentato nel suo chiaro tentativo di lasciare per la seconda volta in carriera i Red Devils. E soprattutto vuole far sapere a tutti, in particolare ai club interessati al suo cartellino, che a tenerlo prigioniero è proprio la squadra che lo pescò ragazzino nel Le Havre, per poi farlo partire a costo zero direzione Juventus e riprenderselo a peso d’oro nell’estate 2016, senza però mai riuscire a rivedere il Pogba dei tempi bianconeri.

L’agenzia Reuters ha citato dichiarazioni rilasciate dal giocatore francese a Tokyo, durante il suo tour in Asia. Dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi: “Si parla molto. Per me, dopo tre anni a Manchester in cui ho fatto benissimo, seppure con momenti belli e brutti come capita a tutti del resto, è arrivato il momento di una nuova sfida da qualche altra parte. Dopo questa stagione e dopo tutto quello che è accaduto in questa stagione, penso che per me potrebbe essere arrivato il tempo giusto per una nuova sfida”.

Il futuro di Paul a questo punto sembra poter prendere due direzioni: il ritorno alla Juventus o l’approdo al Real Madrid. Lo United però promette battaglia: il vicepresidente esecutivo Woodward avrebbe già fatto sapere al giocatore di essere disposto ad accettare solo offerte da 180 milioni di euro altrimenti non se ne farà nulla. Il campione del mondo studia il da farsi, compresa la clamorosa decisione di non presentarsi nel giorno del raduno, ma si aspetta anche buone nuove dai club interessati. La Juventus, attivatasi nelle ultime ore, pensa alle contropartite da mettere sul piatto: al Manchester potrebbe interessare almeno uno tra Joao Cancelo e Paulo Dybala.

SPORTAL.IT | 16-06-2019 13:15