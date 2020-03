Paul Pogba, nuovo messaggio alla Juventus: tifosi impazziti

Paul Pogba si rimette la maglia della Juventus e pubblica un video mentre si allena nel nuovo campetto allestito in casa per far fronte all’emergenza Coronavirus: le immagini sono diventate immediatamente virali e hanno entusiasmato una volta di più i tifosi bianconeri, che da tempo sognano il ritorno del centrocampista francese a Torino.

La stella del Manchester United, che prima dello stop per l’epidemia stava vivendo una stagione da dimenticare a causa degli infortuni, si è rimesso la divisa bianconera in segno di vicinanza ai colleghi e amici Blaise Matuidi, Albin Ekdal e Victor Lindelof, tutti calciatori positivi al Covid-19.

“Il nuovo campo di allenamento chiamato…. ‘Quarantine PP Arena’, aperto 24/7. Divertitevi a lavorare a casa, con mio fratello Lindelof. Supporto i miei amici Blaise Matuidi ed Albin Ekdal, e tutti gli atleti e le persone nel mondo. Siate forti, state a casa e in salute. Lo so che i più sfacciati parleranno della casacca della Juventus, ma sto solo supportando i miei amici. Tutto qui, niente di più”, è quanto ha scritto su Instagram Pogba.

Il messaggio non poteva che scatenare un polverone, visto che le indiscrezioni nei suoi riguardi si moltiplicano ormai da tempo. Il campione del mondo vuole lasciare il Manchester United in estate, e vede di buon occhio un ritorno a Torino, anche se sulle sue tracce resta sempre vivo l’interesse di Real Madrid e Psg.

La volontà del giocatore sembra chiara, ma l’investimento sarà per forza di cose ingente: Pogba costerebbe 100 milioni di cartellino e circa 30 lordi all’anno per cinque stagioni, per un totale 250 milioni di euro. Ma parte dell’investimento potrebbe rientrare presto grazie agli sponsor e al merchandising.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 22:00