Paul Pogba offerto alla Juventus

Le ipotesi sul futuro di Paul Pogba restano sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di mezza Europa. Secondo quanto riporta il Manchester Evenings News, Mino Raiola avrebbe promesso al suo assistito un traferimento nella Liga dalla prossima stagione: il giocatore è stato accostato insistentemente al Barcellona negli ultimi mesi, anche se in estate non se ne è fatto nulla.

Secondo indiscrezioni riportate dalla Rai, l'agente italo-olandese avrebbe invece offerto il giocatore all'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta. Il destino di Pogba è legato a doppio filo con quello di José Mourinho: se il tecnico portoghese, che detesta, dovesse andarsene, il centrocampista francese potrebbe restare nei Red Devils, soprattutto in caso di un approdo di Zinedine Zidane.

Pogba non si è sbilanciato negli ultimi giorni sul suo futuro: "Quest’estate ci sono state molte chiacchiere su di me e sulle mie possibili destinazioni, ma restano tali. Sono un calciatore del Manchester United, ho un contratto con loro. Il mio futuro per ora è lì, ma nei prossimi mesi non so cosa succederà… Vediamo. Mourinho? Io e lui abbiamo una relazione puramente tra allenatore e giocatore. Niente di più e niente di meno. E’ vero che oltre a questo non c’è nient’altro. Posso dire però che non importa quale sia l’allenatore: qualsiasi cosa succeda io darò sempre il 100% per il Manchester United".

Il campione del mondo è stato ripetutamente criticato da leggende del Manchester United e del calcio inglese. Tra queste Paul Scholes: "Manca un leader nella squadra: pensavamo Pogba potesse esserlo, ma non è così. Ha giocato una partita deludente, inconsistente. Spero le sue parole della scorsa settimana siano un errore: non serve che l'allenatore ti dica quello che devi fare in campo, così come non te lo devono dire i tuoi compagni". Una frase che aveva provocato la reazione piccata di Raiola.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 12:30