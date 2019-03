Paul Pogba, scontro totale tra Juventus e Real Madrid

Si profila un duello estivo tra Real Madrid e Juventus per Paul Pogba. Secondo quanto riportano i media spagnoli, e in particolare As, il club bianconero è l'unico grande ostacolo che separa i blancos dal centrocampista francese, in uscita dal Manchester United.

Nonostante la sua rinascita dopo l'esonero di José Mourinho, Pogba ha già deciso di lasciare la Premier League in estate, e Mino Raiola sta lavorando su due tavoli, con Real Madrid e Juventus. Da tre anni in Inghilterra, Pogba ha già rifiutato un'offerta per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, e la prossima estate potrebbe essere una delle ultime finestre a disposizione dello United per cederlo a una cifra ancora molto elevata.

In una intervista recente Pogba ha mandato un messaggio al Real: "È un sogno per tutti i bambini, per tutti i giocatori di calcio, in particolare con Zidane, ma io sono felice qui a Manchester, con un nuovo allenatore. In questo momento, sono felice dove sono. Non so cosa accadrà in futuro". I blancos, che finiranno la stagione a bocca asciutta, sono pronti a una grande rivoluzione estiva, e oltre ad Hazard vorrebbero prelevare proprio il centrocampista campione del mondo.

Ma il sogno di rivederlo alla Juventus non è mai tramontato: i bianconeri a differenza di Florentino Perez, vantano ottimi rapporti con Mino Raiola e il giocatore non ha fatto segreto che lo intrigherebbe un ritorno in Italia. Le cifre dell'operazione rischiano però di essere altissime: Pogba attualmente guadagna qualcosa come 16 milioni di euro l'anno, e il suo cartellino supera la valutazione dei 100 milioni di euro.

