Paul Pogba si becca del 'lustrascarpe'

Non è un momento particolarmente sereno nel rapporto tra Paul Pogba e il Manchester United, tanto è vero che sono tornate a farsi insistenti le voci di un addio del centrocampista francese al club britannico.

L’ex juventino è stato tra l’altro oggetto di una feroce critica da parte di Alan Shearer, ex attaccante della nazionale inglese e leggenda del Newcastle. “Pogba rappresenta l’acquisto più caro nella storia dei ‘Red Devils’ ma la realtà è che potrebbe soltanto lucidare le scarpe delle stelle che hanno indossato quella maglia gloriosa” ha scritto l’ex bomber nella rubrica che tiene per il tabloid ‘The Sun’.

Sul giocatore ci sono da tempo in agguato il Barcellona e la Juventus, con i bianconeri che possono far leva sulla volontà del transalpino di ritornare in Italia.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 11:30