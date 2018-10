Paulo Barreto si scaglia contro Cassano

In comune hanno la militanza nel Bari, ma in stagioni e in epoche ben differenti: Antonio Cassano si affacciò in maglia biancorossa a cavallo del nuovo millennio, lasciando con una retrocessione, mentre Paulo Vitor Barreto con i biancorossi ha vinto un campionato di B e giocato due ottime stagioni nel massimo campionato agli ordini di Gian Piero Ventura. Ma non solo, perché ad avvicinare i due ex baresi ci sono anche i rimpianti per una carriera inferiore alle aspettative.

Nel caso del brasiliano a causa dei tanti infortuni subiti, che lo costringono a stare a guardare da tre anni, dalla fugace esperienza con il Venezia in Serie D. Di fatto, però, Barreto non gioca con continuità proprio dai tempi di Bari, nel 2010, pur avendo visto la Serie A fino al 2015 con la maglia del Torino.

L’addio al calcio non è ancora stato dato, così la decisione di Cassano di appendere le scarpe al chiodo dopo aver rifiutato tante proposte ha fatto andare su tutte le furie l’ex di Treviso e Udinese, che ha attaccato il barese sul proprio profilo Facebook: “C’è chi ha l’opportunità di continuare a giocare come professionista e butta via tutto per tante volte e chi ha tanta voglia ma questa opportunità non ce l’ha”.



SPORTAL.IT | 13-10-2018 21:15