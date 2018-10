Paulo Dybala: cenetta a lume di candela con Oriana Sabatini

Un po’ di sano relax per Paulo Dybala, che si gode una cenetta a lumi di candela con la fidanzata Oriana Sabatini. Sorrisi distesi e migliaia di commenti, tra cui alcuni molto divertenti che mettono in risalto come i due si assomiglino tantissimo, soprattutto quando sorridono beati. Momento d’oro per il numero dieci della Juventus che ha voluto condividere con la compagna il periodo fortunato in maglia bianconera: Paulo Dybala ormai, oltre ad essere un grande campione, dimostra di essere diventato anche un uomo maturo.

All’inizio della stagione sono state tante le critiche ingiustificate nei confronti del fantasista bianconero, dato addirittura per partente a causa di una presunta incompatibilità tattica con Cristiano Ronaldo. Paulo ha accettato con un sorriso la panchina e poi, piano piano, rispondendo presente ogni volta che veniva chiamato in causa ha riconquistato un posto da titolare e ha dimostrato a tutti di essere un giocatore imprescindibile nello scacchiere di Allegri, fino al gol vittoria nell’ultima partita di Champions League contro il Manchester United. E adesso il volto di Paulo sembra molto più disteso, la foto con Oriana Sabatini racconta di “Una Hermosa Noche” come scrive lo stesso calciatore della Juventus nella didascalia della foto pubblicata su Instagram: luci soffuse, una tavola che presenta ancora i dolcetti di fine serata, e un abbraccio tra i due che denota tanta complicità e passione che ha raccolto in giro per il web quasi un milione e mezzo di like in pochissime ore.

SPORTEVAI | 26-10-2018 11:12