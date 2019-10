Paulo Dybala chiede un favore a Sarri

Titolare Titolare a sorpresa a San Siro e subito in gol, Paulo Dybala sfodera il sorriso delle serate migliori al termine della partita vinta dalla Juventus in casa dell'Inter, valsa anche il sorpasso in vetta alla classifica:

"È stata una partita davvero bella – ha detto il numero 10 della Juventus a 'Sky Sport' – Ci dà tanta carica a livello psicologico".

Dybala ha poi commentato le scelte di Sarri: "Il mister dà la formazione prima di uscire dall'albergo. Prima dicevamo con Higuain che sarebbe stato bello lo dicesse prima, non si sa mai chi gioca… Oggi è stato bravi il mister e bravi noi. I cambi sono stati fondamentali. Abbiamo giocato il calcio che vogliamo giocare noi".

Il sogno di giocare con Ronaldo e lo stesso Higuain è durato solo nove minuti: "È un momento di crescita, noi attaccanti vogliamo giocare tutte le partite ma anche per il mister non è facile – ha aggiunto la 'Joya' – Tutti hanno voglia di dimostrare. Non era un momento facile della partita, io dovevo fare il trequartista ed ero stanco, dovevo correre dietro a Brozovic per tutto il campo. Vedremo se ci sarà modo di giocare così dal primo minuto".



SPORTAL.IT | 07-10-2019 00:31