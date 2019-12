Paulo Fonseca esalta i suoi giocatori

Paulo Fonseca non nasconde la sua soddisfazione dopo la travolgente vittoria al "Franchi" contro la Fiorentina: "Sono molto soddisfatto – ha dichiarato a fine partita, ai microfoni di Sky Sport -, è stata una vittoria importante dopo una buona partita, preparata bene. Non era facile, la Fiorentina contro le grandi squadre ha fatto molto bene, ma oggi abbiamo giocato una bellissima partita".

"In questi mesi abbiamo fatto una buona prima parte di stagione – ha proseguito il tecnico portoghese, ma abbiamo ancora da imparare e migliorare, perché vogliamo vincere sempre. L'evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono fiduciosi e convinti delle idee. Per me questa è la cosa più importante".

Fonseca ha speso qualche parola anche per il calciomercato che riprenderà durante la sosta: "Ho già detto che a gennaio non è un mercato facile. Chi viene deve essere migliore di chi abbiamo adesso, non è semplice".

SPORTAL.IT | 20-12-2019 23:43