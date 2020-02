Paulo Fonseca ha individuato il male della Roma

Il gol di Perez sembrava aver messo in discesa la serata della Roma in Europa League contro il Gent. Invece è finita 1-0 e i belgi hanno creato più di qualche pericolo per la porta di Lopez.

Il risultato è arrivato, ma mister Paulo Fonseca non è soddisfatto appieno: "Contava vincere e non prendere gol, anche se non abbiamo disputato una partita di qualità" ha dichiarato il tecnico portoghese a 'Sky Sport' a al termine del match..

Tifosi impazienti, nel finale fischo per la bandiera del futuro Lorenzo Pellegrini. Fonseca lo difende: "È un giocatore importante per noi, nonostante il momento. Abbiamo parlato: nessuno ama la Roma quanto lui. Dobbiamo aiutarlo a tornare quello di sempre".



SPORTAL.IT | 21-02-2020 00:16