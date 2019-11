Paulo Fonseca individua la svolta della Roma

La Roma si è messa a correre e irrompe nella lotta per un posto in Champions League.

All'Olimpico i giallorossi centrano la terza vittoria in campionato in una settimana battendo 2-1 il Napoli in un importante scontro diretto.

Paulo Fonseca si gode il momento e la forza della squadra capace di non accusare i tanti infortuni: “Abbiamo giocato contro una bella squadra, iniziando bene e giocando la palla da dietro – ha detto il tecnico portoghese ai microfoni di 'Sky Sport' – Siamo passati in vantaggio con un bellissimo gol, poi abbiamo sbagliato il rigore e abbiamo perso l'aggressività soffrendo la reazione di una squadra forte. Nell'intervallo ho detto ai ragazzi di continuare a pressare alto e abbiamo fatto un grande secondo tempo, controllando sempre la gara".

"Il fatto importante è che la squadra abbia capito il momento difficile e l’importanza di restare uniti, correre e lottare. Terzo posto? Non abbiamo vinto nulla, dobbiamo pensare alla prossima partita senza perdere l’equilibrio, ma penso che meritiamo la classifica che abbiamo".

