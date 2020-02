Paulo Fonseca non getta la spugna

La Roma regge il confronto con l'Atalanta a livello di gioco, ma torna a casa con una sconfitta pesantissima in chiave di classifica.

I giallorossi scivolano quindi a -6 dalla quarta piazza occupata proprio dai bergamaschi. Alla fine della partita Paulo Fonseca non può che essere preoccupato:

“Il momento è difficile, abbiamo bisogno di lavorare sulla testa dei giocatori – le parole. Penso che oggi non sia stata una partita sbagliata dal punto di vista dell'atteggiamento, ma hanno fatto la differenza i dettagli. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, soprattutto difensivamente, non lasciando fare all'Atalanta il gioco che le piace. Poi però abbiamo fatto due errori, difficili da spiegare, ma i ragazzi oggi hanno dato tutto. siamo in un momento che a ogni errore subiamo gol.

La rimonta resta però possibile: "Mancano 14 partite, è possibile. È un campionato equilibrato, i punti possono perderli tutti. Credo sia possibile rimontare, ma dobbiamo lavorare per uscire da questo periodo ripartendo dalle cose buone fatte oggi".

SPORTAL.IT | 16-02-2020 00:22