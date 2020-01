Paulo Fonseca non si dà pace

La Roma vince il derby, ma solo… ai punti. I giallorossi sono riusciti a rallentare la corsa della Lazio, che veniva da undici vittorie consecutive, ma non a vincere una partita che ha visto la squadra di Fonseca primeggiare per qualità di gioco e occasioni create.

Il tecnico portoghese ha commentato la serata ai microfoni di 'Sky Sport' senza nascondere un pizzico di delusione: "Quello che hanno fatto i ragazzi mi rende orgoglioso, avremmo meritato di vincere. Abbiamo fatto una bellissima partita contro una grande squadra. Se vediamo i numeri sono incredibili, abbiamo giocato con coraggio, sempre nella metà campo offensiva, creando situaizoni da gol".

Fonseca poi assolve il portiere Pau Lopez, protagonista in negativo nell'azione del pareggio della Lazio, e entra nel dettaglio tattico della partita: "Abbiamo giocato con Spinazzola più alto e con Santon che rimaneva basso per impostare a tre. Non è facile creare situazioni contro la Lazio, una squadra che si abbassa molto, ma noi abbiamo fatto bene, ci è mancato soltanto il gol".

SPORTAL.IT | 26-01-2020 21:32