Paulo Sousa annuncia il suo ritorno nel calcio italiano

L'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa, archiviata la sua avventura al Tianjin Quanjian, si candida per una panchina in serie A in un'intervista a Record.

"Vorrei tornare in Italia ma in una squadra che lotti per vincere. Mi sento più preparato adesso e so che con un progetto ambizioso potrò tornare a vincere quello che ho vinto da calciatore". Sousa, accostato alla Roma, in Italia ha allenato la Fiorentina: "L’esperienza alla Fiorentina è stata la più importante della mia carriera da allenatore. Firenze è una città meravigliosa e il club ha dei tifosi molto appassionati. Devo molto a loro, in quei due anni in Italia sono diventato un allenatore migliore e un uomo migliore".

"I 140 milioni di euro incassati dalle cessioni? Era quello uno degli aspetti salienti del mio lavoro nel club. Non l’ho mai dichiarato pubblicamente ma credo che se avessimo tenuto Savic e Joaquin, avrei vinto qualche titolo con quella squadra".

Federico Chiesa: "Ho lanciato in prima squadra con la prospettiva di farne una bandiera del club, ma mai mi sarei aspettato che fosse tutto così veloce. E’ cresciuto a tal punto da diventare il giocatore di cui il calcio italiano aveva bisogno. Ma sono legato anche a Bernardeschi".

Sul connazionale Cristiano Ronaldo: "E' ssessionato dal lavoro e dalla vittoria, è un giocatore unico. È individualista ma, anche nella scelta della Juventus, ha dimostrato di pensare al collettivo. Per quanto ne so ha rifiutato offerte economicamente più vantaggiose scegliendo un club dove può avere successo. La Serie A ha guadagnato grande visibilità dal suo arrivo e penso che si stia avvicinando la vittoria della Champions League da parte di un club italiano".

SPORTAL.IT | 08-02-2019 12:20