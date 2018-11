Paulo Sousa si candida per la Roma

Paulo Sousa torna in Europa dopo l'esperienza in Cina e a Sky confessa il desiderio di tornare ad allenare in serie A dopo gli anni alla Fiorentina.

"Purtroppo dopo la Fiorentina le mie aspettative erano alte, allenare una squadra con l'obiettivo di vincere il campionato e competere fino alla Champions. Le cose sono andate in un altro modo".

Il tecnico portoghese nega contatti con la Roma ma apre: "Mi piacerebbe allenare i giallorossi, non l'ho mai nascosto. Se ho ricevuto una telefonata dalla dirigenza giallorossa? No, mai. A me piace l'Italia. Qui è dove sono cresciuto di più, perché i miei colleghi mi danno sempre la possibilità di creare qualcosa. Il calcio italiano mi piace molto".

SPORTAL.IT | 05-11-2018 12:50