Paulo Sousa torna sulla piazza

Dopo poco meno di un anno è terminata l'avventura cinese di Paulo Sousa: l'ex allenatore della Fiorentina è stato sollevato dal suo incarico di tecnico del Tianjin Quanjian.

Il portoghese paga per la serie negativa di risultati nell'ultimo periodo che ha fatto scivolare la cinese a 5 punti dalla zona retrocessione ma anche per i rapporti tutt'altro che idilliaci con alcuni dei calciatori avuti a disposizione in questi mesi.

Il nome di Paulo Sousa è stato recentemente accostato alla Roma. Vincendo il derby, però, Eusebio Di Francesco ha reso più salda la sua posizione: dalla sua ha anche i giocatori, che ne riconoscono la bontà del lavoro.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 18:50