Paura ai Mondiali: tifoso colpito da un infarto, tafferugli e allarme morbillo. Inizio in salita per Infantino

Debutto dell'edizione 2026 dei Mondiali contraddistinto da una forte paura fuori dallo stadio Azteca, dove prima ci sono stati degli scontri tra alcuni manifestanti e la polizia e poi un tifoso è stato trasportato in ospedale in seguito a un infarto

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Grande paura allo stadio Azteca di Città del Messico prima del match d’apertura dei Mondiali tra Messico e Sudafrica, con un tifoso straniero colpito da un attacco cardiaco pochi minuti prima dell’inizio della cerimonia. Giornata contraddistinta anche da scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine, e dall’impennata di casi che hanno fatto scattare l’allarme morbillo in Nord America, rovinando in parte l’inizio della competizione a Gianni Infantino.

Paura fuori dall’Azteca, tifoso in ospedale dopo un infarto

Quella che doveva essere una giornata di festa a Città del Messico ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Pochi minuti prima dell’inaugurazione dei Mondiali con la cerimonia d’apertura e la sfida tra Messico e Sudafrica, un tifoso straniero è stato infatti colpito da un attacco cardiaco al momento di entrare allo stadio Azteca. Il tempestivo intervento dei sanitari ha però evitato il peggio trasportando l’uomo in ospedale, dove stando a quanto comunicato dal servizio d’emergenza messicano sarebbe in condizioni stabili e sottoposto a cure specialistiche.

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Tafferugli fuori dall’Azteca

Prima ancora del malore accusato dal tifoso l’atmosfera alla vigilia di Messico-Sudafrica era già tesa fuori dallo stadio Azteca, dove il sindacato degli insegnanti e le madri di “desaparecidos” avevano organizzato una protesta pacifica, poi sfociata in alcuni tafferugli con la polizia. A originare gli scontri sarebbe stato il tentativo dei manifestanti di spostare alcune delle transenne che li proteggevano, finendo poi con lo scontrarsi contro gli agenti delle forze dell’ordine.

Scoppia l’allarme morbillo al Mondiale

Come se non bastasse nel continente americano è scattato anche l’allerta morbillo, considerata più pericolosa anche di quella scattata settimane fa per l’ebola. Ha lanciare l’allarme è stata l’Organizzazione Panamericana della Sanità, il cui timore è che i Mondiali possano trasformarsi in un focolaio a causa dell’epidemia scattata negli USA e in Messico e che rischia di essere tra le più gravi degli ultimi decenni. “L’aumento della trasmissione del morbillo combinato con l’intenso traffico internazionale crea le condizioni ideali per una rapida diffusione del virus” è l’avviso diffuso dalla PAHO, che ha invitato le autorità a rafforzare i controlli, la messa in piedi di centri vaccinali e l’assistenza speciale a coloro che manifestano sintomi sospetti.