Paura al Giro, van Empel e Wackermann travolti dalle transenne

Sono istanti davvero drammatici quelli che si sono vissuti all’arrivo della quarta tappa del Giro, a causa di una duplice caduta. L’olandese Etienne van Empel e l’italiano Luca Wackermann della Vini Zabù Brado sono stati colpiti dalle transenne mentre affrontavano le ultime centinaia di metri della frazione. I due corridori sono rimasti a terra; per l’italiano le condizioni cliniche sono apparse preoccupanti. Un brutto incidente dopo quello che ha deicos il ritiro di Thomas.

Come spiega il team su Twitter, “il forte vento ha divelto una transenna che è finita in strada”. Van Empel ha concluso la prova, seppur dolorante, Wackermann si è ritirato, ma è cosciente.

L’incognita elicottero sull’incidente

“Le barriere non erano legate e a sollevarle sarebbe stata una folata di vento provocata dall’elicottero delle riprese televisive. Luca ha perso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale” ha commentato Angelo Citracca, general manager della formazione Professional Continental in un’intervista telefonica con la Rai.

Affermazioni decisamente allarmanti, che vengono però ridimensionate da quelle di Francesco Frassi, direttore sportivo del team, che qualche minuto dopo ha riferito di aver parlato con il corridore: “Luca ha ripreso conoscenza in ambulanza. Ho parlato con lui al telefono, non ricorda nulla di quanto accaduto. Aspettiamo il referto medico, speriamo non sia nulla di grave”.

Wackermann avrebbe riportato un taglio al mento e varie escoriazioni, in attesa di ulteriori approfondimenti diagnostici. “Van Empel ha problemi al dito di una mano ma non dovrebbero esserci grossi problemi, mentre Luca ha preso una botta più forte. In questi minuti viene sottoposto ad accertamenti in ospedale, noi vigileremo sulle sue condizioni e valuteremo domattina. Dato che la caduta è avvenuta all’ultimo chilometro il ragazzo, da regolamento, è ancora in corsa” ha detto Luca Scinto, l’altro direttore sportivo della squadra.

VIRGILIO SPORT | 06-10-2020 17:46