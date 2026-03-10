Paura Alcaraz, storta alla caviglia a Indian Wells: Carlos rischia ma rimonta Rinderknech. Crollo nervoso di Fritz

Grande spavento per Alcaraz, che si storta la caviglia sotto di un set contro Rinderknech ma riesce comunque a giocare e a ribaltare il transalpino per volare agli ottavi di Indian Wells contro Ruud

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Prova di forza di Carlos Alcaraz contro un brillante Arthur Rinderknech in occasione del terzo turno di Indian Wells. Lo spagnolo è riuscito a rimontare da sotto un set e un break e a piegare la resistenza del giocatore francese per volare agli ottavi di finale dove affronterà Casper Ruud. Nel mezzo anche qualche attimo di paura per il numero 1 ATP, che ha subito una storta alla caviglia che però non sembrerebbe aver avuto ripercussioni. Saluta il deserto californiano invece un nervoso Taylor Fritz, battuto da Alex Michelsen per 6-4 7-6.

Alcaraz rischia ma rimonta Rinderkech

Se l’esordio contro Grigor Dimitrov era stato poco più di un allenamento, non si può certo dire lo stesso della sfida contro Rinderknech per Alcaraz. Il francese ha infatti disputato un match praticamente perfetto per circa un set e mezzo, spingendo a tutta e mettendo in grande difficoltà lo spagnolo, il quale non ha sfruttato un set point nel tie break del primo parziale, ritrovandosi sotto di un set e un break.

Il break subito in avvio di secondo set sembra però destare Carlos, che alza nettamente il proprio livello, non offrendo più alcuna chance di break (nel terzo set non perderà nemmeno un punto al servizio) a Rinderknech e mettendogli sempre pressione in risposta, con il francese che non ha potuto fare nulla per arginare la rimonta di Alcaraz, che vince 6-7 6-3 6-2 e avanza così agli ottavi di finale di Indian Wells dove affronterà Casper Ruud.

Come sta la caviglia di Alcaraz

Per Alcaraz c’è stato anche un attimo di paura nel secondo set, quando ha vistosamente poggiato male la caviglia destra rischiando di prendersi una brutta storta. Fortunatamente però Carlos è riuscito a continuare a giocare, non dando la minima impressione di sentire fastidio o dolore come ammesso nell’intervista post partita dallo spagnolo, che per sicurezza si farà comunque controllare dal proprio fisioterapista per assicurarsi che sia tutto a posto: “Direi che va bene. Vedrò il mio fisioterapista più tardi, ma come hai potuto vedere, sono riuscito a correre nel terzo set. Spero di essere come se niente fosse successo domani”.

Fritz spacca la racchetta e viene battuto da Michelsen

La sorpresa di giornata nel tabellone maschile di Indian Wells è stata invece l’eliminazione del vincitore dell’edizione 2022 Fritz, battuto per 6-4 7-6 dal connazionale Michelsen, bravo a gestire meglio i punti importanti e ad annullare ben 7 palle break su 8. Una sconfitta deludente per il beniamino di casa, che subito dopo l’errore che ha concesso il break di vantaggio ad Alex nel secondo set ha mostrato tutto il proprio nervosismo piegando col ginocchio una racchetta fino a spaccarla.