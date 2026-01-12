Paura all’Australian Open, una raccattapalle collassa in preda alle convulsioni: è allarme caldo a Melbourne

I tabelloni principali dell'Australian Open non hanno ancora preso il via che a Melbourne è già allarme per le condizioni climatiche estreme dopo che una raccattapalle è collassata in campo. Debutto già al primo slam per la Heat Rule?

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Attimi di grande paura a Melbourne in occasione delle qualificazioni dell’Australian Open. Durante il match tra Lucas Van Assche e Moez Echargui una giovani raccattapalle è improvvisamente collassata in campo con qualche leggera convulsione che ha ovviamente comportato la momentanea sospensione dell’incontro per offrirle soccorso. A causare il malore con ogni probabilità sono state le alte temperature australiane, che potrebbero portare al debutto della nuova Heat Rule dell’ATP già in occasione del primo slam dell’anno.

Paura a Melbourne, una raccattapalle collassa durante le qualificazione dell’AO

È già scattato l’allarme caldo a Melbourne per l’Australian Open. A causa delle forti temperature il match tra Lucas Van Assche e Moez Echargui è stato interrotto per qualche minuto durante il terzo game del secondo set dopo che una delle giovani raccattapalle è collassata in campo cadendo in avanti e poi ha accusato qualche convulsione non riuscendo a rialzarsi in autonomia.

I soccorsi e le condizioni della ragazza

Un’avvenimento che ha inevitabilmente spaventato tutti i presenti, soprattutto il tennista tunisino Echargui che si trovava affianco a lei e che dopo averla sentita cadere a terra le si è avvicinato per prestarle aiuto pensando forse si fosse trattato di una banale caduta non avendo visto la scena e rendendosi conto solo al momento delle convulsione che la situazione poteva essere più grave del previsto. A quel punto Moez ha lasciato immediatamente cadere la racchetta a terra e ha chiamato l’intervento del giudice di sedia e dei sanitari prima di aiutarla a mettersi nuovamente in piedi.

Fortunatamente sembrerebbe essersi trattato di un semplice colpo di calore e nulla più, con la ragazza che era visibilmente scossa da quanto era successo ma è riuscita a lasciare il campo sulle sue gambe, con un po’ di supporto di Echargui e del giudice di sedia.

È già all’allarme caldo all’Australian Open: Heat Rule pronta al debutto?

Un incidente che però, purtroppo, non sorprende più di tanto. In questo periodo in Australia infatti è piena estate, con il clima che è caratterizzato da un forte caldo e umidità che rendono le condizioni estreme per i giocatori. Dopo i casi verificatisi la stagione scorsa tra i Masters 1000 in Nordamerica e la tournée asiatica l’ATP ha infatti introdotto la nuova Heat Rule che in casi estremi potrebbe comportare anche la sospensione dell’incontro e che, visto anche questo caso, potrebbe fare il suo debutto ufficiale proprio all’Australian Open.