Paura per Balotelli: rogo, evacuato il resort dove si trovava in vacanza. Come sta l'ex bomber

Incendio a Ugento nel Salento: evacuati Vivosa Resort e campeggio Riva di Ugento. In salvo anche Mario Balotelli. Nessun ferito, danni al lido.

Questa volta non si tratta di una ‘Balotellata’ ma anzi è l’ex bomber super-Mario ad essere una vittima. Un vasto incendio ha interessato il Parco naturale regionale Litorale di Ugento proprio dove l’attaccante soggiornava per una vacanza. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente dalla pineta fino alle dune costiere, raggiungendo alcune delle strutture turistiche più frequentate della zona. Per motivi di sicurezza sono stati evacuati circa 300 ospiti del Vivosa Resort e circa 250 persone presenti nel vicino Camping Riva di Ugento. Tra i turisti allontanati dalla struttura alberghiera figurava anche l’ex attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli, che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza nel resort.

Le fiamme arrivano fino alla spiaggia

L’incendio ha colpito una vasta area di macchia mediterranea, spingendosi fino al litorale tra Torre San Giovanni e Torre Mozza. Il fronte del fuoco ha raggiunto la spiaggia e coinvolto alcune strutture balneari, causando la distruzione del bar in legno del lido collegato al Vivosa Resort.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento di tre Canadair, supportati da vigili del fuoco, Protezione Civile e autorità locali. Sul posto era presente anche il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, per seguire da vicino l’evolversi dell’emergenza. Per Mario Balotelli, dopo le parole del sindaco di New York, si tratta della seconda volta che torna al centro di un caso di cronaca.

Evacuazioni e interventi di emergenza

L’avanzata delle fiamme ha reso necessario lo sgombero di spiagge, campeggi e strutture ricettive situate nelle aree più esposte. Numerosi bagnanti sono stati invitati a lasciare il litorale e a rientrare negli alberghi per consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza.

Grazie ai continui lanci d’acqua dei velivoli antincendio e al lavoro delle squadre a terra, il rogo è stato progressivamente contenuto fino a essere circoscritto.

La nota del Vivosa Resort

Al termine dell’emergenza, il Vivosa Resort ha diffuso una comunicazione ufficiale per rassicurare ospiti e collaboratori: “Tutti gli ospiti e i membri del personale sono al sicuro e che l’emergenza legata all’incendio sviluppatosi nelle scorse ore è stata gestita senza conseguenze per le persone. Non si registrano feriti né situazioni di rischio residuo”.

La struttura ha inoltre precisato che “La situazione è completamente rientrata e l’area è attualmente sotto controllo grazie all’efficace attuazione del piano di emergenza coordinato dal dottor Argento”, ringraziando anche le autorità e il personale coinvolto nelle operazioni.

Danni limitati alle strutture

Secondo quanto comunicato dal resort, i danni hanno riguardato principalmente la vegetazione circostante e il bar sulla spiaggia. La pineta che circonda il complesso turistico sarebbe stata preservata e non avrebbe riportato conseguenze rilevanti.

Il Vivosa Resort ha sottolineato che le aree colpite verranno ripristinate nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di tornare rapidamente alla piena operatività e garantire tutti i servizi agli ospiti.

Clicca qui per le ultime news su Balotelli